Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتنمية المراعي الطبيعية

زرع مليون شتلة لأمهات البذور في الجوف

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
زرع مليون شتلة لأمهات البذور في الجوف
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يواصل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر جهوده في زراعة الشتلات، حيث شهدت منطقة الجوف تنفيذ أعمال تشجير واسعة شملت زراعة مليون شتلة لأمهات بذرية لإنتاج البذور، في إنجاز يعكس التوسع المستمر في جهود المركز لتنمية المراعي الطبيعية وتعزيز استدامة الغطاء النباتي في مختلف مناطق المملكة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وحفاظًا على البيئة وتنمية مواردها الطبيعية.

جاء ذلك بعد أن أكمل المركز مؤخرًا تنفيذ أعمال التشجير في عدد من المواقع الرئيسة، حيث تمت زراعة 19 نوعًا نباتيًا في محطة التمريات للتجارب الحقلية وإنتاج البذور البرية، ومحطة بسيطا لإنتاج البذور الرعوية؛ بهدف إنتاج البذور والاستفادة منها في إعادة تأهيل أراضي المراعي المتدهورة.

قد يهمّك أيضاً
أمطار على منطقة الجوف ومحافظاتها

أمطار على منطقة الجوف ومحافظاتها

44 مضمارًا للمشي وركوب الدراجات تعزز ثقافة الرياضة المجتمعية في الجوف

44 مضمارًا للمشي وركوب الدراجات تعزز ثقافة الرياضة المجتمعية في الجوف

وشملت الأعمال زراعة مجموعة من الأنواع النباتية المحلية الملائمة لبيئات المراعي في المملكة، هي: الروثة، والقطف، والشيح، والعراد، والفرس، والبعيثران، والعرفج، والشعران، والضُمران، والطحمة، والشنان، والرغل المحلي، والطلح، والعوسج، والأرطى، والغضى، والسدر البري، والضعة، والثمام.

وتتميز هذه الأنواع النباتية بأنها رعوية، و⁠لديها القدرة على تحمل الجفاف وملاءمتها للبيئة المحلية الصحراوية، وإسهامها في ⁠تثبيت التربة ومكافحة التصحر، كما أنها تمثل مأوى للطيور والكائنات الحية، و⁠تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون، وتنتج الأوكسجين.

يُذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والمحافظة عليها، وتأهيل المتدهور منها، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، إضافة إلى دوره في الإشراف على أراضي المراعي، والغابات والمتنزهات الوطنية، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار على منطقة الجوف ومحافظاتها
السعودية اليوم

أمطار على منطقة الجوف ومحافظاتها

السعودية اليوم