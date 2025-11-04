زرع مليون شتلة لأمهات البذور في الجوف

يواصل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر جهوده في زراعة الشتلات، حيث شهدت منطقة الجوف تنفيذ أعمال تشجير واسعة شملت زراعة مليون شتلة لأمهات بذرية لإنتاج البذور، في إنجاز يعكس التوسع المستمر في جهود المركز لتنمية المراعي الطبيعية وتعزيز استدامة الغطاء النباتي في مختلف مناطق المملكة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وحفاظًا على البيئة وتنمية مواردها الطبيعية.

جاء ذلك بعد أن أكمل المركز مؤخرًا تنفيذ أعمال التشجير في عدد من المواقع الرئيسة، حيث تمت زراعة 19 نوعًا نباتيًا في محطة التمريات للتجارب الحقلية وإنتاج البذور البرية، ومحطة بسيطا لإنتاج البذور الرعوية؛ بهدف إنتاج البذور والاستفادة منها في إعادة تأهيل أراضي المراعي المتدهورة.

وشملت الأعمال زراعة مجموعة من الأنواع النباتية المحلية الملائمة لبيئات المراعي في المملكة، هي: الروثة، والقطف، والشيح، والعراد، والفرس، والبعيثران، والعرفج، والشعران، والضُمران، والطحمة، والشنان، والرغل المحلي، والطلح، والعوسج، والأرطى، والغضى، والسدر البري، والضعة، والثمام.

وتتميز هذه الأنواع النباتية بأنها رعوية، و⁠لديها القدرة على تحمل الجفاف وملاءمتها للبيئة المحلية الصحراوية، وإسهامها في ⁠تثبيت التربة ومكافحة التصحر، كما أنها تمثل مأوى للطيور والكائنات الحية، و⁠تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون، وتنتج الأوكسجين.

يُذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والمحافظة عليها، وتأهيل المتدهور منها، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، إضافة إلى دوره في الإشراف على أراضي المراعي، والغابات والمتنزهات الوطنية، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.