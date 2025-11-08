Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

زلزال بقوة 5 درجات يضرب إقليم بلوشستان في باكستان

السبت ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٤ مساءً
زلزال بقوة 5 درجات يضرب إقليم بلوشستان في باكستان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لهيئة الأرصاد الجوية الباكستانية، أن زلزالًا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب أمس الجمعة، مدينة زيارات والمناطق المحيطة بها في إقليم بلوشستان.

زلزال بقوة 5 درجات

وأوضح المركز، وفقًا لما نقلته شبكة “جيو نيوز” الإخبارية، أن مركز الزلزال كان على بُعد نحو 67 كيلومترًا شمال شرق مدينة كويتا، عاصمة الإقليم.

قد يهمّك أيضاً
باكستان وأفغانستان تتفقان على وقف فوري لإطلاق النار

باكستان وأفغانستان تتفقان على وقف فوري لإطلاق النار

باكستان تعلن مقتل أكثر من 100 مسلح قرب حدود أفغانستان

باكستان تعلن مقتل أكثر من 100 مسلح قرب حدود أفغانستان

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية جراء الهزة الأرضية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد