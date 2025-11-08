زلزال بقوة 5 درجات يضرب إقليم بلوشستان في باكستان

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لهيئة الأرصاد الجوية الباكستانية، أن زلزالًا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب أمس الجمعة، مدينة زيارات والمناطق المحيطة بها في إقليم بلوشستان.
وأوضح المركز، وفقًا لما نقلته شبكة “جيو نيوز” الإخبارية، أن مركز الزلزال كان على بُعد نحو 67 كيلومترًا شمال شرق مدينة كويتا، عاصمة الإقليم.
ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية جراء الهزة الأرضية.