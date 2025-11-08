زلزال بقوة 5 درجات يضرب إقليم بلوشستان في باكستان

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لهيئة الأرصاد الجوية الباكستانية، أن زلزالًا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب أمس الجمعة، مدينة زيارات والمناطق المحيطة بها في إقليم بلوشستان.

زلزال بقوة 5 درجات

وأوضح المركز، وفقًا لما نقلته شبكة “جيو نيوز” الإخبارية، أن مركز الزلزال كان على بُعد نحو 67 كيلومترًا شمال شرق مدينة كويتا، عاصمة الإقليم.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية جراء الهزة الأرضية.