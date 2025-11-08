Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

“سلمان للإغاثة” يسلّم دفعة جديدة من المساعدات الغذائية في قطاع غزة

السبت ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٤٩ مساءً
“سلمان للإغاثة” يسلّم دفعة جديدة من المساعدات الغذائية في قطاع غزة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفذ للمركز في قطاع غزة أمس دفعة جديدة من المساعدات الغذائية لمنطقة شرق دير البلح وسط القطاع، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني.

واشتملت المساعدات المقدمة مئات السلال الغذائية المتنوعة التي تحتوي على المواد الأساسية اللازمة للاستهلاك اليومي، إذ خزنت في مستودعات المركز السعودي للثقافة والتراث، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر المستفيدة وفق خطة ميدانية دقيقة تضمن العدالة والشفافية في إيصال المساعدات.

قد يهمّك أيضاً
“سلمان للإغاثة” ينفذ 5 مشاريع طبية تطوعية متنوعة في دمشق

“سلمان للإغاثة” ينفذ 5 مشاريع طبية تطوعية متنوعة في دمشق

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ72 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ72 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وأكد رئيس المركز السعودي للثقافة والتراث الدكتور عصام أبو خليل أن هذه المساعدات تأتي امتدادًا للدور الإنساني الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، مبينًا أن فرق المركز تعمل على مدار الساعة لتنفيذ عمليات التسلم والتوزيع والتوثيق الميداني بما ينسجم مع أعلى المعايير الإنسانية.


يذكر أن المركز سيّر جسرًا جويًّا وآخر بحريًّا وصل منهما حتى الآن (71) طائرة و(8) سفن، حملت أكثر من (7,655) طنًّا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، وسُلمت (20) سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى جانب ذلك وقّع المركز اتفاقيات مع منظمات دولية لتنفيذ مشاريع إغاثية داخل القطاع بقيمة (90) مليونًا و(350) ألف دولار، إضافة إلى تنفيذ عمليات إسقاط جوي بالشراكة مع الأردن لتجاوز إغلاق المعابر وتأمين وصول المساعدات.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة الذي يواجه ظروفًا إنسانية قاسية؛ مما يجعل هذه المساعدات ضرورية لدعم الأسر الفلسطينية في القطاع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلمان للإغاثة يوزّع 800 سلة غذائية في محلية أم درمان بالخرطوم
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 800 سلة غذائية في...

السعودية اليوم
“سلمان للإغاثة” ينفذ 5 مشاريع طبية تطوعية متنوعة في دمشق
السعودية اليوم

“سلمان للإغاثة” ينفذ 5 مشاريع طبية تطوعية...

السعودية اليوم
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ72 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
السعودية اليوم

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ72 لإغاثة الشعب...

السعودية اليوم
سلمان للإغاثة يوزّع 1500 سلة غذائية بولاية شمال كردفان السودانية
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 1500 سلة غذائية بولاية...

السعودية اليوم