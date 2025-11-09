سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية في القرارة جنوب قطاع غزة

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث سلالًا غذائية وحليب الأطفال في مخيم الأيتام بمنطقة القرارة جنوب قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز الأمن الغذائي وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأزمة الإنسانية التي يمر بها.