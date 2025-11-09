سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية في القرارة جنوب قطاع غزة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث سلالًا غذائية وحليب الأطفال في مخيم الأيتام بمنطقة القرارة جنوب قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز الأمن الغذائي وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأزمة الإنسانية التي يمر بها.