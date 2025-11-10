سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية في شمال وجنوب قطاع غزة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث مئات السلال الغذائية وعبوات حليب الأطفال لـ(17.000) طفل في شمال وجنوب قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

يذكر أن المركز سيّر جسرًا جويًّا وآخر بحريًّا وصل منهما حتى الآن (72) طائرة و(8) سفن، حملت أكثر من (7,662) طنًّا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، وسُلمت (20) سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى جانب ذلك وقّع المركز اتفاقيات مع منظمات دولية لتنفيذ مشاريع إغاثية داخل القطاع بقيمة (90) مليونًا و(350) ألف دولار، إضافة إلى تنفيذ عمليات إسقاط جوي بالشراكة مع الأردن لتجاوز إغلاق المعابر وتأمين وصول المساعدات.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتأمين الغذاء والدعم للأسر الفلسطينية في ظل استمرار التحديات الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.