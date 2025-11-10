Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية في شمال وجنوب قطاع غزة

الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٣ مساءً
سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية في شمال وجنوب قطاع غزة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث مئات السلال الغذائية وعبوات حليب الأطفال لـ(17.000) طفل في شمال وجنوب قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

يذكر أن المركز سيّر جسرًا جويًّا وآخر بحريًّا وصل منهما حتى الآن (72) طائرة و(8) سفن، حملت أكثر من (7,662) طنًّا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، وسُلمت (20) سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى جانب ذلك وقّع المركز اتفاقيات مع منظمات دولية لتنفيذ مشاريع إغاثية داخل القطاع بقيمة (90) مليونًا و(350) ألف دولار، إضافة إلى تنفيذ عمليات إسقاط جوي بالشراكة مع الأردن لتجاوز إغلاق المعابر وتأمين وصول المساعدات.

قد يهمّك أيضاً
الصحة العالمية تطالب بفتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة

الصحة العالمية تطالب بفتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ72 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ72 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتأمين الغذاء والدعم للأسر الفلسطينية في ظل استمرار التحديات الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الصحة العالمية تطالب بفتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة
العالم

الصحة العالمية تطالب بفتح جميع المعابر المؤدية...

العالم
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ72 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
السعودية اليوم

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ72 لإغاثة الشعب...

السعودية اليوم
“سلمان للإغاثة” يسلّم دفعة جديدة من المساعدات الغذائية في قطاع غزة
السعودية اليوم

“سلمان للإغاثة” يسلّم دفعة جديدة من المساعدات...

السعودية اليوم