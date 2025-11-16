سلمان للإغاثة يوزّع 1.836 سلة غذائية في القنيطرة بسوريا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (1.836) سلة غذائية في محافظة القنيطرة بالجمهورية العربية السورية استفادت منها (1.836) أسرة، ضمن مساعدات المملكة المقدمة للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.