سلمان للإغاثة يوزّع 1500 سلة غذائية بولاية شمال كردفان السودانية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (1.500) سلة غذائية للأسر النازحة في محلية شيكان بولاية شمال كردفان في جمهورية السودان، استفاد منها (7.995) فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.
وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإغاثية والإنسانية، المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة الدول ذات الاحتياج وتوفير الأمن الغذائي لها.