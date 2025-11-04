Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 1500 سلة غذائية بولاية شمال كردفان السودانية

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٧ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 1500 سلة غذائية بولاية شمال كردفان السودانية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (1.500) سلة غذائية للأسر النازحة في محلية شيكان بولاية شمال كردفان في جمهورية السودان، استفاد منها (7.995) فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.

وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإغاثية والإنسانية، المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة الدول ذات الاحتياج وتوفير الأمن الغذائي لها.

قد يهمّك أيضاً
سلمان للإغاثة يوزّع 670 سلة غذائية للنازحين في سوريا

سلمان للإغاثة يوزّع 670 سلة غذائية للنازحين في سوريا

سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية للمتضررين من الزلزال في أفغانستان

سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية للمتضررين من الزلزال في أفغانستان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد