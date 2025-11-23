Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في أم درمان بالخرطوم

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٨ صباحاً
سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في أم درمان بالخرطوم
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (650) سلة غذائية في محلية أم درمان بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفادت منها (650) أسرة، ضمن مبادرة مدد بجمهورية السودان للعام 2025 – 2026م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

