سلمان للإغاثة يوزّع 800 سلة غذائية في محلية أم درمان بالخرطوم

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (800) سلة غذائية للأسر النازحة في محلية أم درمان بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها (5.704) أفراد، ضمن مشروع مدد بجمهورية السودان للعام (2025 – 2026م).
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيق الأمن الغذائي.