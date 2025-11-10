سلمان للإغاثة يوزّع 975 سلة غذائية في اللاذقية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (975) سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في محافظة اللاذقية بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (975) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية المتنوعة للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.