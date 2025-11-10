Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 975 سلة غذائية في اللاذقية

الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٤ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 975 سلة غذائية في اللاذقية
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (975) سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في محافظة اللاذقية بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (975) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية المتنوعة للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

