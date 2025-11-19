سناب شات: السعودية من أهم الأسواق للشركة عالميًا بـ26 مليون مستخدم نشط

أكدت شركة “سناب شات” أن افتتاح مكتبها في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في حي جاكس بالدرعية، لا يُعد مجرد توسع أعمال، بل يمثل استثمارًا مباشرًا في السوق السعودية التي تُعد اليوم من بين الأسرع نموًا والأعلى استخدامًا للتقنية عالميًا، وانسجامًا عمليًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد رقمي مزدهر وتمكين الشباب, وتؤمن الشركة بأن التكنولوجيا ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل أداة لتمكين الأفراد من التعبير عن أنفسهم، والتعلّم، والإبداع، والمشاركة في صنع المستقبل الرقمي.

وقال مدير التواصل في شركة “سناب شات” في المملكة ياسر العمودي، لوكالة الأنباء السعودية: “تُعد المملكة اليوم إحدى أهم أسواق سناب شات عالميًا, إذ يتجاوز عدد مستخدمينا فيها 26 مليون مستخدم نشط شهريًا، مع تفاعل 90% من الشباب السعوديين من الفئة العمرية بين 13 و34 عامًا، الغالبية الكبرى منهم، ويفتح المستخدم التطبيق في المتوسط أكثر من 50 مرة يوميًا، وهذه الأرقام تجعل من المملكة شريكًا إستراتيجيًا في رسم مستقبل سناب شات في المنطقة”.

وأوضح أن افتتاح المكتب الجديد في حي جاكس -أحد أبرز المناطق الإبداعية والثقافية في الرياض- يجسّد التزام الشركة بالوجود الميداني في قلب المشهد الثقافي والإبداعي في المملكة، المقترن بحراك واسع في مجالات الإعلام الرقمي والصناعات الإبداعية, مبينًا أن المكتب يهدف إلى تعزيز الشراكة المباشرة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتقديم دعم متخصّص للشركاء والمعلنين وصنّاع المحتوى، إلى جانب استضافة لقاءات وورش عمل وبرامج تدريبية على مدى العام.

وأشار إلى أن “سناب شات” أطلقت من خلال مكتبها في المملكة أول “مجلس سناب لصناع المحتوى” في المنطقة؛ ليكون منصة مهنية دائمة للحوار وتبادل الخبرات، وتطوير مهارات صناع المحتوى السعوديين في مجالات إنتاج الفيديو القصير، واستخدام أدوات الكاميرا، وتصميم تجارب الواقع المعزّز، بما يمكّنهم من تحويل حضورهم الرقمي إلى فرص عملية واستثمارية تدعم الاقتصاد الإبداعي المحلي.

ولفت النظر إلى أن التقنية، ولا سيما تقنيات الواقع المعزز، تمثل قلب إستراتيجية “سناب شات” في المملكة، مبينًا أن أكثر من 250 مليون مستخدم حول العالم يتفاعلون يوميًا مع عدسات الواقع المعزّز على المنصة، بما يزيد على 6 مليارات تفاعل يومي, مفيدًا بأن الدراسات أظهرت في السوق السعودية أن عدسات الواقع المعزّز على سناب شات تحقق مستويات انتباه أعلى بما يصل إلى ثماني مرات مقارنة ببعض منصات التواصل الأخرى، وتسهم في رفع الوعي بالعلامات التجارية بأكثر من 19% في الحملات التي تتضمن تجارب واقع معزز، وهو ما يعزّز جاذبية المملكة كبيئة رائدة للتسويق الرقمي المبتكر.

وقال: “المملكة تُعد من أكثر الدول استخدامًا لوسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ تتجاوز نسبة انتشارها 94% بين السكان، ما يجعلها أرضًا خصبة لتبنّي التقنيات التفاعلية الجديدة، وتجربة نماذج مبتكرة في مجالات المحتوى الرقمي، والإعلان، والتجارة الإلكترونية، وهو ما تسعى “سناب شات” إلى تعزيزه عبر حزمة من الحلول التقنية والشراكات المحلية”.

وأفاد أن الشركة تعمل على تطوير هذه التقنيات محليًا عبر برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في مجالات الواقع المعزّز والذكاء الاصطناعي، تنفَّذ بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص، لتمكين المطورين والمبدعين السعوديين من تصميم عدسات وتجارب رقمية تعبّر عن الهوية السعودية وتعكس تنوّع الثقافة المحلية، وتقدّم القصص الوطنية إلى جمهور عالمي، بما يدعم مستهدفات برامج جودة الحياة والسياحة والثقافة والترفيه في إطار رؤية 2030.

وبيّن العمودي أن الاستثمار في الإنسان السعودي يعد محورًا رئيسًا في خطط “سناب شات” داخل المملكة، موضحًا أن الشركة أطلقت “برنامج سناب لتطوير الخريجين” في المملكة، وهو برنامج مهني يمتد على مدى 12 شهرًا لتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة في مجالات التقنية، والإبداع الرقمي، والتسويق، وابتكار تجارب الواقع المعزّز.

وكشف أن السنوات الثلاث الماضية شهدت تضاعف عدد نجوم سناب السعوديين (Snap Stars)، إلى جانب زيادة عدد المعلنين النشطين على المنصة بأكثر من أربعة أضعاف، ما يعكس الثقة المتنامية في دور المنصة في دعم الأعمال والريادة الرقمية.

وأشار إلى أن “سناب شات” تعمل على بناء منظومة رقمية سعودية متكاملة عبر شراكات مع جهات محلية في قطاعات الثقافة والتعليم والرياضة والتجزئة، لتطوير محتوى عربي وسعودي أصيل يعتمد على أدوات الواقع المعزّز والذكاء الاصطناعي، مع تركيز خاص على تعزيز حضور المرأة والشباب في صناعة المحتوى الرقمي، بما يتوافق مع مستهدفات تمكين المرأة ورفع مشاركة الشباب في سوق العمل ضمن رؤية 2030.

وأوضح أن إستراتيجية “سناب شات” في المملكة تتقاطع بشكل وثيق مع ركائز رؤية المملكة 2030 الثلاث, فهي تسهم في بناء اقتصاد مزدهر عبر تمكين المبدعين والمعلنين السعوديين من تطوير أعمال رقمية مستدامة، وتعزّز مجتمعًا حيويًا من خلال تقنيات الواقع المعزز التي تُبرز الهوية السعودية وتدعم التواصل الإنساني الحقيقي، وتواكب تطلعات وطن طموح عبر الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الجيل السعودي من قيادة التحول الرقمي.

وفي جانب السلامة والمسؤولية الرقمية، أكد العمودي أن سلامة المستخدمين ورفاههم يأتيان في مقدمة أولويات الشركة، مشيرًا إلى إطلاق “مركز العائلة” على “سناب شات” لتعزيز الرقابة الأبوية وحماية المراهقين من خلال أدوات رقمية تمكّن أولياء الأمور من الإشراف على نشاط أبنائهم بطريقة آمنة وسرية، إلى جانب التزام الشركة بأعلى معايير الخصوصية والشفافية والحوكمة الرقمية، باعتبار أن بناء مجتمع رقمي صحي ومسؤول جزء أساسي من مفهوم الاستدامة.

وحول الخطط المستقبلية، أشار إلى أن الفترة من 2025 حتى 2027 ستشهد تركيز “سناب شات” في المملكة على توسيع استخدامات تقنيات الواقع المعزّز لتشمل قطاعات التعليم والسياحة والتجزئة والفعاليات الكبرى، ومضاعفة أعداد المشاركين السعوديين في البرامج التدريبية المتخصصة في التقنية والإبداع الرقمي، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير تجارب رقمية متقدمة تُصنع بأيدٍ سعودية، إلى جانب تمكين مئات المبدعين من صناع المحتوى السعوديين من الوصول إلى جمهور عالمي، مع استمرار الاستثمار في حلول الذكاء الاصطناعي المدمجة في الكاميرا.

وختم العمودي تصريحه بالتأكيد على أن المملكة بالنسبة لـ”سناب شات” ليست مجرد سوق مهمة، بل شريك إستراتيجي في صناعة المستقبل الرقمي، معربًا عن التزام الشركة بالإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 عبر دعم الاقتصاد الرقمي، وتمكين المواهب الوطنية، وتعزيز حضور الهوية السعودية في الفضاء الرقمي العالمي.