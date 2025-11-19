سوريا تدين زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لأراضيها في الجنوب

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم، الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي, وعدد من وزراء حكومة الاحتلال إلى جنوب الأراضي السورية المحتلة، عادة الخطوة انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وأكدت الوزارة أن الزيارة تمثل محاولة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتأتي ضمن سياسة الاحتلال الهادفة إلى تكريس عدوانه واستمرار خروقاته في الأراضي السورية.
وجددت سوريا مطالبتها الحازمة بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي السورية، محذرة من أن الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري باطلة.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1974.