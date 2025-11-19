Icon

الأربعاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٠ مساءً
سوريا تدين زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لأراضيها في الجنوب
المواطن- واس

أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم، الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي, وعدد من وزراء حكومة الاحتلال إلى جنوب الأراضي السورية المحتلة، عادة الخطوة انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأكدت الوزارة أن الزيارة تمثل محاولة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتأتي ضمن سياسة الاحتلال الهادفة إلى تكريس عدوانه واستمرار خروقاته في الأراضي السورية.

وجددت سوريا مطالبتها الحازمة بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي السورية، محذرة من أن الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري باطلة.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1974.

