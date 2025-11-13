سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 3.8 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (77.22) نقطة، ليصل إلى مستوى (11177.66) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.8) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة (165) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (60) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (189) شركة.

وكانت أسهم شركات تهامة، وصناعة الورق، وكيمانول، وبترو رابغ، والعربية، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جاهز، وصناعات، وتنمية، وكابلات الرياض، وجاز الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين (10.00%) و(4.79%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والأهلي، وباتك، وجاهز، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، والإنماء، وstc، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (105.87) نقاط، ليصل إلى مستوى (24242.38) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (37) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (9) ملايين سهم.