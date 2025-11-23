سينما وألعاب ورسم.. صقار المستقبل تفتح أبوابها للصغار في كأس نادي الصقور

سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في أم درمان بالخرطوم اليوم الاثنين دخول الزُّبانى وبداية المظاهر الشتوية تكلفة رسوم خدمة الواقعة الإيجارية لتوثيق العقد الورقي انخفاض سعر صرف الوون الكوري لأدنى مستوياته في 16 عامًا التعاون ونيوم يتعادلان في دوري روشن السعودي جناحٌ لأسلحة الصيد في كأس نادي الصقور السعودي 2025 إيداع الدعم السكني غدًا النصر يواصل صدارة دوري روشن بنقاط الخليج توضيح من التأمينات بشأن إجراءات إنهاء نشاط المنشآت مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها
تستقبل منطقة صقّار المستقبل في كأس نادي الصقور السعودي 2025، التي تقام في المنطقة الشرقية من 23 إلى 30 نوفمبر، الأطفال والعائلات بتجربة تفاعلية متكاملة تجمع بين المعرفة والترفيه، وتعرّف الأجيال الجديدة على عالم الصقور بأسلوب مبسط وممتع.
وتقدم منطقة صقار المستقبل برنامجًا ثريًا، حيث تخصص للأطفال مجموعة من الأركان التعليمية والإبداعية المصممة خصيصًا لتنمية شغفهم وفضولهم تجاه عالم الصقارة، إذ يتيح ركن الإبداع للصغار فرصة التعبير عن الصقور، من خلال الرسم والتلوين وصناعة الأعمال الفنية المستوحاة من عالم الصقارة، مما يعزز مهارات الخيال لدى الأطفال.
ويتواجد مرشدون متخصصون لتقديم الدعم والتوجيه للأطفال، وتعليمهم أساسيات عالم الصقور، مثل أنواعها، وطرق الاعتناء بها، وأدوات تدريبها، من خلال شاشات تعليمية وعروض تفاعلية، تهدف إلى بناء وعي مبكر وغرس قيم بيئية وثقافية.
كما تقدّم منطقة صقار المستقبل سينما رسوم متحركة خاصة للأطفال بعنوان “حكاية الصقور”، تحكي بأسلوب بصري مشوق قصة الصقر، ونشأته، وسماته، وعلاقته بالإنسان السعودي عبر التاريخ.
وتشكّل منطقة صقّار المستقبل إحدى أبرز محطات كأس نادي الصقور السعودي 2025، التي تقام بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، وتتضمن منطقة السباق الخاصة بمسابقة الملواح، وتشهد إقامة أشواط المسابقة في مدينة الخبر قرب شاطئ نصف القمر، بجوائز إجمالية تتجاوز عشرة ملايين ريال، بينما يحتضن مركز “الظهران إكسبو” الفعاليات المصاحبة للكأس، وسط حضور واسع من العائلات.