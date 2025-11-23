Icon

سينما وألعاب ورسم.. صقار المستقبل تفتح أبوابها للصغار في كأس نادي الصقور

الأحد ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥١ مساءً
سينما وألعاب ورسم.. صقار المستقبل تفتح أبوابها للصغار في كأس نادي الصقور
المواطن - فريق التحرير

تستقبل منطقة صقّار المستقبل في كأس نادي الصقور السعودي 2025، التي تقام في المنطقة الشرقية من 23 إلى 30 نوفمبر، الأطفال والعائلات بتجربة تفاعلية متكاملة تجمع بين المعرفة والترفيه، وتعرّف الأجيال الجديدة على عالم الصقور بأسلوب مبسط وممتع.

وتقدم منطقة صقار المستقبل برنامجًا ثريًا، حيث تخصص للأطفال مجموعة من الأركان التعليمية والإبداعية المصممة خصيصًا لتنمية شغفهم وفضولهم تجاه عالم الصقارة، إذ يتيح ركن الإبداع للصغار فرصة التعبير عن الصقور، من خلال الرسم والتلوين وصناعة الأعمال الفنية المستوحاة من عالم الصقارة، مما يعزز مهارات الخيال لدى الأطفال.

ويتواجد مرشدون متخصصون لتقديم الدعم والتوجيه للأطفال، وتعليمهم أساسيات عالم الصقور، مثل أنواعها، وطرق الاعتناء بها، وأدوات تدريبها، من خلال شاشات تعليمية وعروض تفاعلية، تهدف إلى بناء وعي مبكر وغرس قيم بيئية وثقافية.

كما تقدّم منطقة صقار المستقبل سينما رسوم متحركة خاصة للأطفال بعنوان “حكاية الصقور”، تحكي بأسلوب بصري مشوق قصة الصقر، ونشأته، وسماته، وعلاقته بالإنسان السعودي عبر التاريخ.

وتشكّل منطقة صقّار المستقبل إحدى أبرز محطات كأس نادي الصقور السعودي 2025، التي تقام بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، وتتضمن منطقة السباق الخاصة بمسابقة الملواح، وتشهد إقامة أشواط المسابقة في مدينة الخبر قرب شاطئ نصف القمر، بجوائز إجمالية تتجاوز عشرة ملايين ريال، بينما يحتضن مركز “الظهران إكسبو” الفعاليات المصاحبة للكأس، وسط حضور واسع من العائلات.

