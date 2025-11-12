شاهد.. أمطار غزيرة وسيول بأحياء جنوب مكة المكرمة

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول على أحياء جنوب مكة المكرمة، وسط توقعات بهطول أمطار على عدة مناطق.
هذا وتوقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني هطول أمطار على معظم المناطق خلال الأيام القادمة.
وقال القحطاني، عبر حسابه في منصة إكس: “معظم مناطق المملكة بمشيئة الله ستشهد أمطاراً ما بين متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من بعد غدٍ إلى الاثنين المقبل.
وأضاف حسين القحطاني: “نأمل من الجميع اتباع تعليمات الجهات المختصة”.
📍امطار وسيول دفاق
جنوب #مكة_المكرمة
الأربعاء21 جمادى الأولى ١٤٤٧هـــ
12 نوفمبر 2025م
من | محمد البلادي
.
. pic.twitter.com/iLYyYXEG7m
— طقس (@tqqs) November 12, 2025