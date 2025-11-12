Icon

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول بأحياء جنوب مكة المكرمة

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٦ مساءً
شاهد.. أمطار غزيرة وسيول بأحياء جنوب مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول على أحياء جنوب مكة المكرمة، وسط توقعات بهطول أمطار على عدة مناطق.

هذا وتوقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني هطول أمطار على معظم المناطق خلال الأيام القادمة.

توقعات بهطول أمطار

وقال القحطاني، عبر حسابه في منصة إكس: “معظم مناطق المملكة بمشيئة الله ستشهد أمطاراً ما بين متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من بعد غدٍ إلى الاثنين المقبل.

وأضاف حسين القحطاني: “نأمل من الجميع اتباع تعليمات الجهات المختصة”.

 

