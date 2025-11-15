شاهد.. الملك تشارلز يقود المترو بنفسه في عيد ميلاده الـ77

احتفل الملك البريطاني تشارلز الثالث بعيد ميلاده السابع والسبعين بطريقة غير تقليدية، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو يقود أحد قطارات الترام الحديثة في محطة مترو بجنوب ويلز، ضمن جولة رسمية تهدف إلى تسليط الضوء على تطوير شبكة النقل العام في المنطقة.

الملك تشارلز يقود المترو بنفسه

وبدا الملك مبتسماً وجالساً في مقصورة القيادة، متخطياً المطر الذي شهدت به ويلز فعاليات حفل استقبال مع الملكة كاميلا بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لقلعة سيفارثفا، ثم افتتاح محطة جديدة للسكك الحديدية، ضمن يوم مزدحم بالنشاطات الرسمية، كما هو المعتاد في جدول أعماله الأخير.



بحسب صحيفة “ديلي إكسبرس”، سجل الملك، الذي أعلن عن تشخيص إصابته بالسرطان في فبراير 2024، عدداً قياسياً من الارتباطات الرسمية منذ توليه العرش في سبتمبر 2022. شملت هذه الارتباطات استقبال الرئيس الأميركي ترامب في قلعة وندسور، وزيارات خارجية قصيرة لكندا والفاتيكان، حيث أدى صلاة مشتركة مع البابا لاوون الرابع عشر في أكتوبر الماضي.

ورغم حالة صحته المثيرة للشائعات، لم تظهر على الملك أية علامات ضعف خلال هذه الإطلالات، ما دحض التكهنات المتكررة حول تدهور حالته.