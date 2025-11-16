Icon

شواطئ جدة تستقطب الزوار بأجواء غائمة ومناظر بحرية خلابة

الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٣ مساءً
شواطئ جدة تستقطب الزوار بأجواء غائمة ومناظر بحرية خلابة
المواطن - فريق التحرير

رسمت أجواء محافظة جدة الغائمةً مشاهد جمالية عقب الأمطار التي شهدتها مؤخرًا, وجذبت الأهالي والزوار إلى الشواطئ والمتنزهات البحرية والبرية للاستمتاع بنسمات الهواء العليل ومظاهر الطبيعة الماطرة.

وشهدت شواطئ المحافظة، ومنها شواطئ واجهة روشن البحرية، وأبحر الجنوبية، وشاطئ السيف، إقبالًا لافتًا من المتنزهين، الذين توافدوا برفقة أسرهم وأصدقائهم، فيما ازدانت الواجهات البحرية بالحركة والتنزه ومختلف الأنشطة الترفيهية.

وتتميز جدة بواجهة ساحلية تمتد على البحر الأحمر، وتشكل أحد أبرز المقومات السياحية في المملكة، بما تملكه من مياه نقية ورمال بيضاء ناعمة ومناظر طبيعية خلابة، جعلتها وجهة رئيسة للزوار والسائحين الباحثين عن الراحة والاستجمام وسط بيئة متجددة وجاذبة.

وتوفر شواطئ جدة خيارات واسعة للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والألعاب البحرية، ما يعزز من جاذبيتها وجهة سياحية متكاملة تتيح للزوار تجربة تجمع بين متعة الترفيه وروعة الأجواء المعتدلة الساحلية.

