صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير انطلاق بطولة المملكة للمصارعة الشاطئية بجازان الفريق البسامي يتوّج منتخب “الأمن البيئي” ببطولة وزارة الداخلية لكرة القدم 2025 حرس الحدود يستقبل أولى رحلات سفينة الكروز السياحية “أرويا” جدة تجهّز أسطول الفورمولا 1 على شواطئ البحر الأحمر لأول مرة وظائف شاغرة لدى مجموعة ديافيرم إغلاق البيت الأبيض بعد حادثة إطلاق نار السوق المالية تفتح السوق الموازية لفئات جديدة من المستثمرين
صدرت اليوم الخميس، نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للمستفيدين المسجلين في البرنامج والذين أكملوا طلباتهم وقدموا المستندات الدالة على صحة البيانات.
ويمكن التحقق من نتائج الأهلية عبر منصة الضمان الاجتماعي والتمكين على الرابط https://sbis.hrsd.gov.sa/، فيما سيتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل بحسب الجدولة الزمنية لإيداع الدعم.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي “الضمان الاجتماعي والتمكين”، أن من أسباب عدم الأهلية في الضمان ما يلي: “ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل، وعدم التسجيل في منصات التوظيف المعتمدة، ورفض فرص التمكين المقدمة له”.