صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي

صدرت اليوم الخميس، نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للمستفيدين المسجلين في البرنامج والذين أكملوا طلباتهم وقدموا المستندات الدالة على صحة البيانات.

صدور أهلية الضمان الاجتماعي

ويمكن التحقق من نتائج الأهلية عبر منصة الضمان الاجتماعي والتمكين على الرابط https://sbis.hrsd.gov.sa/، فيما سيتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل بحسب الجدولة الزمنية لإيداع الدعم.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

افتح المتصفح وانتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك، مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

بعد الدخول إلى الحساب، ابحث عن رمز برنامج الدعم المخصص لك وانقر عليه.

ثم حدد خيار الضمان الاجتماعي الذي سوف تجده ضمن قائمة برامج الدعم المتاحة.

أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعي

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي “الضمان الاجتماعي والتمكين”، أن من أسباب عدم الأهلية في الضمان ما يلي: “ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل، وعدم التسجيل في منصات التوظيف المعتمدة، ورفض فرص التمكين المقدمة له”.