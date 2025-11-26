Icon

صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي Icon وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير Icon انطلاق بطولة المملكة للمصارعة الشاطئية بجازان Icon الفريق البسامي يتوّج منتخب “الأمن البيئي” ببطولة وزارة الداخلية لكرة القدم 2025 Icon حرس الحدود يستقبل أولى رحلات سفينة الكروز السياحية “أرويا” Icon جدة تجهّز أسطول الفورمولا 1 على شواطئ البحر الأحمر لأول مرة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة ديافيرم Icon إغلاق البيت الأبيض بعد حادثة إطلاق نار Icon السوق المالية تفتح السوق الموازية لفئات جديدة من المستثمرين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٩ صباحاً
صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

صدرت اليوم الخميس، نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للمستفيدين المسجلين في البرنامج والذين أكملوا طلباتهم وقدموا المستندات الدالة على صحة البيانات.

صدور أهلية الضمان الاجتماعي

ويمكن التحقق من نتائج الأهلية عبر منصة الضمان الاجتماعي والتمكين على الرابط https://sbis.hrsd.gov.sa/، فيما سيتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل بحسب الجدولة الزمنية لإيداع الدعم.

قد يهمّك أيضاً
8 خطوات لتقديم شكوى على نقص دعم الضمان الاجتماعي

8 خطوات لتقديم شكوى على نقص دعم الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي يوضح مهلة تقديم الاعتراض على نتيجة الأهلية

الضمان الاجتماعي يوضح مهلة تقديم الاعتراض على نتيجة الأهلية

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

  • افتح المتصفح وانتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • أدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك، مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.
  • بعد الدخول إلى الحساب، ابحث عن رمز برنامج الدعم المخصص لك وانقر عليه.
    ثم حدد خيار الضمان الاجتماعي الذي سوف تجده ضمن قائمة برامج الدعم المتاحة.

أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعي

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي “الضمان الاجتماعي والتمكين”، أن من أسباب عدم الأهلية في الضمان ما يلي: “ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل، وعدم التسجيل في منصات التوظيف المعتمدة، ورفض فرص التمكين المقدمة له”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد