ضبط مخالف لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب في تبوك

الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٨ مساءً
ضبط مخالف لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب في تبوك
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا من الجنسية اليمنية مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب بمنطقة تبوك، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

