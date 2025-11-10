Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مواطن بحوزته حطبًا محليًا في حائل

الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٣ مساءً
ضبط مواطن بحوزته حطبًا محليًا في حائل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة حائل مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وسُلّمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الفحم والحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

قد يهمّك أيضاً
تنبيه من رياحٌ نشطة على حائل بسرعة 49كم / س

تنبيه من رياحٌ نشطة على حائل بسرعة 49كم / س

رياح نشطة وأتربة تحجب الرؤية في حائل تستمر لساعات

رياح نشطة وأتربة تحجب الرؤية في حائل تستمر لساعات

وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رياح نشطة على منطقة حائل حتى المساء
السعودية اليوم

رياح نشطة على منطقة حائل حتى المساء

السعودية اليوم
رياح نشطة على منطقة حائل حتى الثامنة مساء 
السعودية اليوم

رياح نشطة على منطقة حائل حتى الثامنة...

السعودية اليوم
رياحٌ نشطة على منطقة حائل بسرعة 49كم / س
السعودية اليوم

رياحٌ نشطة على منطقة حائل بسرعة 49كم...

السعودية اليوم
تنبيه من رياحٌ نشطة على حائل بسرعة 49كم / س
السعودية اليوم

تنبيه من رياحٌ نشطة على حائل بسرعة...

السعودية اليوم
رياح نشطة وأتربة تحجب الرؤية في حائل تستمر لساعات
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة تحجب الرؤية في حائل...

السعودية اليوم
رياح نشطة على منطقة حائل حتى المساء 
السعودية اليوم

رياح نشطة على منطقة حائل حتى المساء 

السعودية اليوم