ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١١ صباحاً
ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

