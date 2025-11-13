Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط وافد لممارسته أفعالًا تنافي الآداب العامة بمركز مساج في تبوك

الجمعة ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً
ضبط وافد لممارسته أفعالًا تنافي الآداب العامة بمركز مساج في تبوك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت شرطة منطقة تبوك بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وافدًا لممارسته أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (المساج).

وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. واستكمال تطبيق مخالفة لائحة الجزاءات البلدية على المركز من أمانة المنطقة.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مخالف لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب في تبوك

ضبط مخالف لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب في تبوك

أمانة تبوك تستعد لموسم الأمطار بصيانة وتنظيف شبكات تصريف المياه

أمانة تبوك تستعد لموسم الأمطار بصيانة وتنظيف شبكات تصريف المياه

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة تبوك تستعد لموسم الأمطار بصيانة وتنظيف شبكات تصريف المياه
السعودية اليوم

أمانة تبوك تستعد لموسم الأمطار بصيانة وتنظيف...

السعودية اليوم
ضبط مخالف لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب في تبوك
السعودية اليوم

ضبط مخالف لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب في...

السعودية اليوم