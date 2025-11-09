Icon

خلال أسبوع

ضبط 33 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٠ مساءً
ضبط 33 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن ضبط 33 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.

وأوضحت، عبر منصة (إكس)، أنه تم ضبط مواطن ارتكب مخالفة صيد دون ترخيص في ينبع، و أربعة مواطنين ارتكبوا مخالفة شروع في صيد دون ترخيص في محميات تركي بن عبد الله والأمير محمد بن سلمان الملكيتين وعروق بني معارض الطبيعية، وسبعة مواطنين ارتكبوا مخالة رعي بمحميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد والملك عبد العزيز الملكيتين، ومواطنين نقلا حطبا محليا في محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية ومنطقة المدينة المنورة.

وتم أيضا ضبط سبعة مواطنين لم يلتزموا بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعالهم نار في أماكن غير مخصصة لها بمحميتي الأمام فيصل بن تركي والملك عبد العزيز الملكيتين بالمنطقة الشرقية، ومواطنين ارتكبا مخالفة تخييم بمحمية الملك عبد العزيز الملكية ومقيمين من الجنسيتين الهندسة والباكستانية لوثا البيئة بتفريغ مواد خرسانية بمنطقتي المينة المنورة وعسير.

وضبطت المديرية العامة لحرس الحدود أربعة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية خالفوا لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية ارتكبوا مخالفة صيد دون تصريح في منطقتي عسير وتبوك، كذلك تم ضبط مقيم من الجنسية الميانمارية خالف لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية، وارتكب مخالفة صيد دون تصريح باستخدام أدوات محظورة في منطقة مكة المكرمة وضبطت الإدارة العامة للمجاهدين مواطنين مخالفين لنظام البيئة لاستخدامهما حطبا محليا بأنشطة تجارية في منطقة حائل وطبقت الجهات المختصة الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

