ضبط 6050 دراجة آلية مخالفة في حملات خلال أسبوع

الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٥ مساءً
ضبط 6050 دراجة آلية مخالفة في حملات خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

نفذت إدارات المرور حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف المناطق.

واستعرض المرور عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، نتائج هذه الحملة التي استمرت من يوم الأحد 9 نوفمبر 2025 إلى السبت 15 نوفمبر 2025.

وقال المرور إن الحملة نجحت في ضبط 6050 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة، ضمن إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور.

