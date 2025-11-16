تحت رعاية الملك سلمان.. التخصصات الصحية تحتفي بتخريج 12.591 خريجًا ديسمبر المقبل ضبط 6050 دراجة آلية مخالفة في حملات خلال أسبوع إنذار أحمر في 4 مناطق والمدني يحذر أشكال مختلفة للتسول عليك الحذر منها سلمان للإغاثة يوزّع 1.836 سلة غذائية في القنيطرة بسوريا حرس الحدود ينفذ حملة تطوعية لتنظيف شاطئ الشرم وقاع البحر بالمدينة المنورة ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوريا شواطئ جدة تستقطب الزوار بأجواء غائمة ومناظر بحرية خلابة الأمطار والغيوم تحوّل الباحة إلى لوحة شتوية ساحرة سلمان للإغاثة يوزّع 938 سلة غذائية و938 كرتون تمر في بيروت
نفذت إدارات المرور حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف المناطق.
واستعرض المرور عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، نتائج هذه الحملة التي استمرت من يوم الأحد 9 نوفمبر 2025 إلى السبت 15 نوفمبر 2025.
وقال المرور إن الحملة نجحت في ضبط 6050 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة، ضمن إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور.