ضبط 6446 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
ضبط 6446 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

أعلن المرور تنفيذ حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف المناطق.

واستعرض المرور عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، نتائج هذه الحملة التي استمرت من يوم الأحد 2 نوفمبر 2025 إلى السبت 8 نوفمبر 2025.

وقال المرور إن الحملة نجحت في ضبط 6446 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة، ضمن إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور.

