Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

ضعف الذكاء يحدّ من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء

الجمعة ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٨ صباحاً
ضعف الذكاء يحدّ من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من جامعة واشنطن الأمريكية، أن الأفراد ذوي معدلات الذكاء المنخفضة يواجهون صعوبة أكبر في تمييز الكلام داخل البيئات الصاخبة، حتى وإن كانت قدراتهم السمعية سليمة تمامًا.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة “PLOS One” العلمية، بقيادة عالمة الأعصاب السمعية بوني لاو، التي أوضحت أن العلاقة بين القدرة الإدراكية ودقة تمييز الكلام تتجاوز العوامل السمعية التقليدية لتشمل عمليات ذهنية معقدة.

قد يهمّك أيضاً
طفل عبقري قد يصبح أصغر خريج حقوق في العالم

طفل عبقري قد يصبح أصغر خريج حقوق في العالم

في منتدى مسك العالمي.. معدل الذكاء ليس المعيار الوحيد

في منتدى مسك العالمي.. معدل الذكاء ليس المعيار الوحيد

وشملت الدراسة (49) مشاركًا، من بينهم (12) مصابًا بالتوحد، و(10) بمتلازمة الكحول الجنينية، و(27) شخصًا سليمًا.

وخضع المشاركون، لاختبار محاكاة رقمية لما يُعرف بـ”مشكلة حفلة الكوكتيل”، وهي تجربة إدراكية تتطلب التركيز على محادثة واحدة وسط أصوات متعددة ومتداخلة.

وقالت لاو في تصريحات نقلها موقع “ساينس دايلي” إن “المشكلة لا تكمن في الأذن، بل في العقل، إذ ترتبط القدرة على تمييز الأصوات بدرجة التركيز والمعالجة الإدراكية أكثر من سلامة السمع نفسه”.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الصعوبات تعود إلى تعقيد العمليات العصبية التي تشمل عزل الأصوات وتحديد مصدرها الرئيسي، ومعالجة الإشارات السمعية والبصرية في الوقت ذاته.
ورغم صغر حجم العينة، دعا فريق البحث إلى إعادة النظر في تصميم البيئات التعليمية والمهنية، واقتراح حلول عملية مثل جلوس الطلاب ذوي الصعوبات الإدراكية في المقاعد الأمامية؛ لتقليل التشويش وتحسين قدرتهم على الفهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد