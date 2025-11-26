طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، طرح المزاد الإلكتروني للوحات المُميزة عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكلٍ إلكتروني.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن المزاد يستمر حتى يوم غد الخميس 27 نوفمبر، ويمكن للراغبين المشاركة عبر أربع خطوات بسيطة؛ تبدأ بالدخول على “أبشر”، واختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم “المرور”، وصولاً إلى اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.