طرح 16 فرصة استثمارية بمواقع متعددة في حبونا بنجران 

الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٦ مساءً
طرح 16 فرصة استثمارية بمواقع متعددة في حبونا بنجران 
المواطن - واس

أعلنت أمانة منطقة نجران عن طرح (16) فرصة استثمارية، في مواقع متعددة بمحافظة حبونا.

وأوضحت الأمانة أن الفرص تشمل، ترميم وتشغيل وصيانة ملعبي كرة قدم على مساحتي (2740) مترًا مربعًا، و(2726) مترًا مربعًا، وإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة محال تجارية على مساحة (30477) مترًا مربعًا، وإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة محطتي محروقات على مساحة (5000) متر مربع، وإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة صراف آلي، ولوحات إعلانية، وعددٍ من الأنشطة الترفيهية والغذائية والتجارية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن جهودها في تعزيز الاستثمارات بالمنطقة، وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة، داعية المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.

