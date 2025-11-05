Icon

عدد زوار موسم الرياض 2025 يتجاوز حاجز المليوني زائر

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
المواطن - واس

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تجاوز عدد زوار موسم الرياض 2025 حاجز المليوني زائر، وذلك خلال أقل من شهر منذ انطلاق الموسم في 10 أكتوبر الماضي، مواصلًا تحقيق أرقام قياسية تؤكد مكانته كأضخم وأشهر وجهة ترفيهية في المنطقة والعالم.

وشهد موسم الرياض منذ انطلاقه فعاليات عالمية ضخمة ولافتة، من أبرزها بطولة كأس الملوك (Kings Cup MENA) التي جمعت نخبة من أبرز صنّاع المحتوى والمؤثرين في المنطقة ضمن منافسات مشوّقة، وبطولة (Power Slap 17) التي استضافتها العاصمة الرياض بمشاركة نجوم اللعبة العالميين، إلى جانب افتتاح مناطق مميزة مثل حديقة السويدي وذا جروفز التي تقدم تجارب تجمع بين الفخامة والإبداع، بالإضافة إلى انطلاق معارض كبرى بطابع عالمي مثل معرض “أنا عربية” ومعرض صالون المجوهرات (Jewellery Salon)، فضلًا عن العديد من الفعاليات المميزة التي يشهدها الموسم خلال فترة إقامته.

ويواصل موسم الرياض تأكيد مكانته الريادية في صناعة الترفيه عبر تنوع تجاربه وشراكاته العالمية، وترسيخ موقع العاصمة الرياض كوجهة أولى للترفيه العالمي ومركز للإبداع والتميز.

