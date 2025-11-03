Icon

غدًا أول انتخابات عامة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٤ مساءً
غدًا أول انتخابات عامة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض
المواطن - فريق التحرير

تتجه أنظار الولايات المتحدة غداً الثلاثاء نحو أول انتخابات عامة تُجرى منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في اقتراع يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره اختباراً مبكراً لشعبية الرئيس الجمهوري وسياساته خلال ولايته الثانية، التي تميّزت بتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية واتخاذ مواقف مثيرة للجدل على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وتشمل هذه الانتخابات مجموعة من السباقات الحيوية على مستوى الولايات والمدن، أبرزها سباقا حاكمي ولايتي فيرجينيا ونيوجيرسي، ورئاسة بلدية نيويورك، إلى جانب استفتاء في كاليفورنيا بشأن إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس، إضافةً إلى انتخابات للمحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا وعدد من المناصب المحلية والتشريعية.

اختبار لشعبية ترامب

في ولاية فيرجينيا، تتنافس نائبة الحاكم الجمهورية وينسوم إيرل-سيرز مع النائبة الديمقراطية السابقة أبيغيل سبانبيرغر لخلافة الحاكم المنتهية ولايته غلين يونغكن، في سباق يُعتبر مؤشراً مهماً على مدى استمرار نفوذ ترامب في الحزب الجمهوري بعد عودته إلى السلطة.

أما في ولاية نيوجيرسي، فتواجه الديمقراطية مايكي شيريل منافسها الجمهوري جاك تشاتاريلي، المدعوم بشكل مباشر من الرئيس ترامب، على منصب حاكم الولاية خلفاً للديمقراطي فيل مورفي. ويُنظر إلى نتيجة هذا السباق باعتبارها مقياساً لمدى اختراق الجمهوريين للولايات ذات الأغلبية الديمقراطية تقليدياً.

اقتراع محلي واسع

إلى جانب الانتخابات الحاكميّة، تُجرى في نيويورك انتخابات لرئاسة بلدية المدينة، وسط تنافس قوي يعكس الانقسام الحزبي حول ملفات الأمن العام والإسكان والضرائب. كما يصوّت سكان كاليفورنيا على مقترح لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس، في خطوة قد تؤثر على موازين القوى التشريعية في انتخابات 2026.

وفي ولاية بنسلفانيا، تجري انتخابات حاسمة لاختيار قضاة في المحكمة العليا، يُتوقع أن تلعب دوراً محورياً في الفصل في نزاعات انتخابية مستقبلية، ما يمنحها أهمية سياسية تفوق حدود الولاية.

