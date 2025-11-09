أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
فتحت أمانة العاصمة المقدسة باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة، ضمن استعداداتها المبكرة لموسم حج عام 1447هـ.
ودعت الأمانة الجهات الراغبة إلى استكمال وتحديث بياناتها وفق متطلبات ومعايير التأهيل المعتمدة، ابتداءً من يوم الأحد 25 جمادى الأولى 1447هـ، تمهيدًا لاعتماد القوائم النهائية لمتعهدي الإعاشة المؤهلين.
وأكدت أن عملية التأهيل تأتي لضمان تقديم خدمات غذائية عالية الجودة وآمنة، وتعزيز كفاءة منظومة الإعاشة من خلال تطبيق آليات رقابية دقيقة ومعايير فنية وتشغيلية تسهم في رفع مستوى السلامة والجودة والاستدامة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الأمانة الرامية إلى التخطيط المبكر والتكامل مع الجهات ذات العلاقة؛ بما يحقق بيئة تشغيلية منظمة في خدمة ضيوف الرحمن.