الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٠ مساءً
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
المواطن - واس

فتحت أمانة العاصمة المقدسة باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة، ضمن استعداداتها المبكرة لموسم حج عام 1447هـ.

ودعت الأمانة الجهات الراغبة إلى استكمال وتحديث بياناتها وفق متطلبات ومعايير التأهيل المعتمدة، ابتداءً من يوم الأحد 25 جمادى الأولى 1447هـ، تمهيدًا لاعتماد القوائم النهائية لمتعهدي الإعاشة المؤهلين.

وأكدت أن عملية التأهيل تأتي لضمان تقديم خدمات غذائية عالية الجودة وآمنة، وتعزيز كفاءة منظومة الإعاشة من خلال تطبيق آليات رقابية دقيقة ومعايير فنية وتشغيلية تسهم في رفع مستوى السلامة والجودة والاستدامة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الأمانة الرامية إلى التخطيط المبكر والتكامل مع الجهات ذات العلاقة؛ بما يحقق بيئة تشغيلية منظمة في خدمة ضيوف الرحمن.

