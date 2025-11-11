فعاليات مؤتمر ومعرض الحج تشهد إقبالًا واسعًا من الزوار

شهد مؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن تحت شعار “من مكة إلى العالم”، إقبالًا واسعًا من الزوار والوفود المحلية والدولية، للاطلاع على أحدث الخدمات والحلول التقنية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة لخدمة ضيوف الرحمن، وسط مشاركة فاعلة من جهات حكومية وخاصة ومحلية ودولية.

ويُعدُّ المعرض الذي يُقام خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري في جدة سوبردوم، منصة تجمع مختلف القطاعات العاملة في منظومة الحج، حيث تستعرض الجهات المشاركة مستجدات مشاريعها التطويرية، والتقنيات الذكية، والابتكارات الميدانية، التي تسهم في تعزيز منظومة الخدمات وتحسين تجربة الحاج بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وشهدت أجنحة الجهات المشاركة، حضورًا لافتًا من ممثلي الدول الإسلامية، وشركات الحج والعمرة، والخبراء والمختصين في مجالات النقل الذكي، والصحة، والأمن، والإسكان، حيث استعرضت الجهات الحكومية أحدث المبادرات الرقمية، ومنظومات المراقبة الذكية، والتجارب الميدانية المعززة بالكفاءة التشغيلية.

كما جذبت منصات الابتكار اهتمام الزوار، لاسيما التقنيات المرتبطة بإدارة الحشود، وأنظمة الاستجابة السريعة، والحلول الصحية المتقدمة، التي تضمن سلامة وسهولة تنقل ضيوف الرحمن داخل المشاعر المقدسة.

ويواصل معرض ومؤتمر الحج، استقبال الزوار على مدى أيامه القادمة، وسط تنظيم متكامل وإقبال متزايد يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالاطلاع على التجربة السعودية المتقدمة في إدارة الحشود وخدمة ملايين الحجاج والمعتمرين.