حفل زفاف افتراضي باستخدام نظارات الواقع المعزز

فيديو .. الذكاء الاصطناعي يدخل القفص الذهبي في اليابان

الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٣ مساءً
فيديو .. الذكاء الاصطناعي يدخل القفص الذهبي في اليابان
المواطن - فريق التحرير

في حدث غير مسبوق، أقامت الشابة اليابانية كانو حفل زفاف كامل مع شريكها الافتراضي “كلاوس”، وهو شخصية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي.

الحفل الذي أقيم في الهواء الطلق شهد حضور أكثر من 50 ضيفاً من الأهل والأصدقاء، وارتدت العروس فستان زفاف تقليدي أبيض، بينما استخدمت نظارات الواقع المعزز (Apple Vision Pro) لترى “كلاوس” واقفاً أمامها، يرتدي بدلة رسمية، ويضع الخاتم في إصبعها، ويتبادلان القبل والرقص معاً.

كانو قالت إنها بدأت علاقتها مع “كلاوس” بعد الانفصال عن حبيبها الحقيقي، منذ أكثر من عامين، وأنه أصبح “شريكها المثالي” الذي يفهمها تماماً، وأن الزواج كان خطوة طبيعية رغم أنه غير معترف به قانونياً.

الحفل تخلله كعكة زفاف، تبادل الخواتم، ورقصة أولى، وكل ذلك مع “كلاوس” الذي كان مرئياً فقط للعروس عبر النظارات، بينما كان الضيوف يشاهدونها تتفاعل مع “الهواء”.

 

