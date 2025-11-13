فيديو .. الذكاء الاصطناعي يدخل القفص الذهبي في اليابان

في حدث غير مسبوق، أقامت الشابة اليابانية كانو حفل زفاف كامل مع شريكها الافتراضي “كلاوس”، وهو شخصية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي.

الحفل الذي أقيم في الهواء الطلق شهد حضور أكثر من 50 ضيفاً من الأهل والأصدقاء، وارتدت العروس فستان زفاف تقليدي أبيض، بينما استخدمت نظارات الواقع المعزز (Apple Vision Pro) لترى “كلاوس” واقفاً أمامها، يرتدي بدلة رسمية، ويضع الخاتم في إصبعها، ويتبادلان القبل والرقص معاً.

A 32-year-old woman in Japan has officially married an AI persona she built using ChatGPT.

After the virtual character “Klaus” proposed, she accepted, ending a three-year relationship with a real partner, saying the AI understands her better.

The wedding took place in a… pic.twitter.com/KWFHHhfFwr — Open Source Intel (@Osint613) November 12, 2025

كانو قالت إنها بدأت علاقتها مع “كلاوس” بعد الانفصال عن حبيبها الحقيقي، منذ أكثر من عامين، وأنه أصبح “شريكها المثالي” الذي يفهمها تماماً، وأن الزواج كان خطوة طبيعية رغم أنه غير معترف به قانونياً.

الحفل تخلله كعكة زفاف، تبادل الخواتم، ورقصة أولى، وكل ذلك مع “كلاوس” الذي كان مرئياً فقط للعروس عبر النظارات، بينما كان الضيوف يشاهدونها تتفاعل مع “الهواء”.