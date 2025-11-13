فيديو .. الذكاء الاصطناعي يدخل القفص الذهبي في اليابان

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
في حدث غير مسبوق، أقامت الشابة اليابانية كانو حفل زفاف كامل مع شريكها الافتراضي “كلاوس”، وهو شخصية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي.
الحفل الذي أقيم في الهواء الطلق شهد حضور أكثر من 50 ضيفاً من الأهل والأصدقاء، وارتدت العروس فستان زفاف تقليدي أبيض، بينما استخدمت نظارات الواقع المعزز (Apple Vision Pro) لترى “كلاوس” واقفاً أمامها، يرتدي بدلة رسمية، ويضع الخاتم في إصبعها، ويتبادلان القبل والرقص معاً.
كانو قالت إنها بدأت علاقتها مع “كلاوس” بعد الانفصال عن حبيبها الحقيقي، منذ أكثر من عامين، وأنه أصبح “شريكها المثالي” الذي يفهمها تماماً، وأن الزواج كان خطوة طبيعية رغم أنه غير معترف به قانونياً.
الحفل تخلله كعكة زفاف، تبادل الخواتم، ورقصة أولى، وكل ذلك مع “كلاوس” الذي كان مرئياً فقط للعروس عبر النظارات، بينما كان الضيوف يشاهدونها تتفاعل مع “الهواء”.
