فيديو.. تعرض ناقلتي نفط لانفجارات وحرائق في البحر الأسود

أعلنت السلطات التركية، أنها أجلت طاقمي ناقلتي نفط ترفعان علم غامبيا في البحر الأسود بعد وقوع انفجارات واندلاع حرائق على متنهما.

وأفادت المديرية العامة للشؤون البحرية التركية، أن النيران اندلعت في ناقلة النفط الأولى “كايروس” وترفع علم غامبيا على بعد (28) ميلًا بحريًا (52 كيلومترًا) من الساحل التركي خلال توجهها بدون حمولة إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي.

وأوضحت أن سبب الانفجارات يعود لعوامل خارجية، مشيرةً إلى أنه تم إجلاء جميع أفراد طاقم “كايروس” البالغ عددهم (25) شخصًا.

"كانت في اتجاهها نحو #روسيا".. هيئة الملاحة البحرية التركية: اندلاع حريق على متن ناقلة نفط ثانية في البحر الأسود ونجاة جميع أفراد الطاقم #قناة_العربية pic.twitter.com/BxFnicH18z — العربية (@AlArabiya) November 29, 2025

وذكرت مديرية الشؤون البحرية أنه جرى الإبلاغ عن تعرض ناقلة نفط ثانية تحمل اسم “فيرات” وترفع علم غامبيا لحادث على بعد نحو (35) ميلًا بحريًا، دون تحديد طبيعته.

وبيّنت أن طاقم السفينة المكون من (20) شخصًا بحالة جيدة، وأنه تم إرسال فرق إنقاذ وسفينة شحن إلى موقع الحادث.