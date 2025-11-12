فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يستعرضان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7)، المنعقد بمنطقة نياغرا في كندا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا آمال يحيى المعلمي، والمدير العام لمكتب سمو الوزير وليد بن عبدالحميد السماعيل.