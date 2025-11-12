فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يستعرضان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7)، المنعقد بمنطقة نياغرا في كندا.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا آمال يحيى المعلمي، والمدير العام لمكتب سمو الوزير وليد بن عبدالحميد السماعيل.