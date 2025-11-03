فيصل بن فرحان يصل إسطنبول للمشاركة في اجتماع وزاري تنسيقي بشأن غزة

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى مدينة إسطنبول في الجمهورية التركية، للمشاركة في الاجتماع الوزاري التنسيقي الذي يضم عددًا من الدول العربية والإسلامية.

ويناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والمساعي المبذولة لإحلال السلام في المنطقة.