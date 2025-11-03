Icon

فيصل بن فرحان يصل إسطنبول للمشاركة في اجتماع وزاري تنسيقي بشأن غزة

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٥ مساءً
فيصل بن فرحان يصل إسطنبول للمشاركة في اجتماع وزاري تنسيقي بشأن غزة
المواطن - فريق التحرير

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى مدينة إسطنبول في الجمهورية التركية، للمشاركة في الاجتماع الوزاري التنسيقي الذي يضم عددًا من الدول العربية والإسلامية.

ويناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والمساعي المبذولة لإحلال السلام في المنطقة.

