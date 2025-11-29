كأس نادي الصقور 2025 يُعيد إحياء 9 آلاف سنة من تاريخ الشاهين عبر ركن “قافلة”

أحيا ركن منظمة “قافلة” الثقافية في الفعاليات المُصاحبة لكأس نادي الصقور 2025، أكثر من تسعة آلاف سنة من تاريخ موروث الصيد بالصقور في شبه الجزيرة العربية، مقدمًا لزوار مركز الظهران إكسبو، تجربة معرفية تجمع بين الذاكرة والموروث والهوية الثقافية.

وتناول ركن “قافلة” وجود الصقر في الشعر، ومنها قصيدة الأمير محمد الأحمد السديري في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إذ يقول الشاعر: (دايم وجودك في ضميرك يناجيك.. على الفضيلة تتبع خطاك بخطاك، ما فيك لولا يا أشقر الريش ما فيك.. إلا عناوين الوفا في محياك)، حيث يشبّه الشاعر الملك سلمان بالصقر قائدًا قويًا لما يحمله من صفات القوة والبصيرة وعلو المكانة.



كما قدّم الركن الجذور التاريخية للصيد بالصقور، عبر عرض صور لنقوش وتماثيل لصقور وكلاب سلوقي المعروفة بالصيد، عُثر عليها في حضارة المقر الواقعة بين محافظتي وادي الدواسر وتثليث، والتي يعود تاريخها إلى نحو تسعة آلاف سنة، وتعد من أقدم مواقع العصر الحجري الحديث، وأظهرت مكتشفاتها أدلة مبكرة على استئناس الخيل واستخدام أدوات الصيد، ما يؤكد عمق الحضارة في الجزيرة العربية وتجذّر علاقة الإنسان بالصقر منذ أقدم العصور.



وقدّم الركن فضاءً تفاعليًا يعرض قصص الصيد وتاريخ الصقارة، مستلهمًا حضور الصقر وقيمه الراسخة في الوعي العربي، كما سلّط ركن “قافلة” الضوء على مكانة موروث الصقارة في الهوية السعودية، وعلى الجهود المؤسسية التي يشرف عليها نادي الصقور السعودي في حماية الصقور وتنظيم أساليب الصيد المستدام، وبرامج الإكثار والرعاية، وما أسهمت فيه هذه المبادرات من ترسيخ الصقارة بوصفها موروثًا ثقافيًا عريقًا، يعبر من جيل إلى جيل برؤية وطنية تراعي البيئة وتحافظ على التوازن الطبيعي.

وتأتي مشاركة “قافلة”-وهي منظمة ثقافية انطلقت في اليوم الوطني 2025- ضمن رؤيتها الرامية إلى “ربط الأمس باليوم، ومنح الثقافة صوتًا نابضًا بالحياة، يعزف ألحان المعرفة بلغة أصيلة من الناس وإليهم”.

يذكر أن كأس نادي الصقور

2025 تقام بتنظيم نادي الصقور السعودي بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، وتتضمن مسابقة الملواح التي تشمل 48 شوطًا مخصصة للصقارين المحليين، تقام في مدينة الخبر قرب شاطئ نصف القمر، ويتجاوز مجموع جوائزها عشرة ملايين ريال، إلى جانب مجموعة واسعة من الفعاليات المصاحبة في مركز الظهران إكسبو.