Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

كم جزيرة يضم أرخبيل جزر فرسان؟

الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٥ مساءً
كم جزيرة يضم أرخبيل جزر فرسان؟
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يضم “أرخبيل فرسان” نحو 200 جزيرة متفاوتة الأحجام، تُشكِّل 15.6% من إجمالي عدد جزر المملكة الذي يصل إلى 1285 جزيرة، وتزيد مساحته عن 600 كيلومتر مربع.
ويقع الأرخبيل جنوب البحر الأحمر، على بُعد حوالي 50 كيلومترًا من مدينة جازان، ويضم أكثر من 84 جزيرة مرجانية، ممتدة على مساحة تبلغ 1,050 كيلومتر مربع، ويشتهر برماله البيضاء ومياهه الفيروزية، ويعد موطنًا طبيعيًا متنوعًا للحياة البرية والبحرية.
ويحتضن الأرخبيل أكثر من 180 نوعًا من النباتات، وما يزيد عن 200 نوع من الطيور، إلى جانب غابات الشورى (القندل) التي تشكّل بيئة فريدة للتنوع البيولوجي، ويستقبل أكثر من 150 ألف زائر من عشاق الغوص والصيد من مختلف أنحاء العالم سنويًا.
وتضم الجزر معالم أثرية مثل: وادي مطر، وقرية القصار التي تحتفظ بآثار تعود للعصور الحميرية، إضافة إلى بيت الجرمل في قماح، وبيت الرفاعي، ومسجد النجدي الذي بُني عام 1347هـ، وتتميز جزر فرسان بمصائدها الغنية باللؤلؤ، وبقربها من الممر الدولي للسفن وباب المندب.
ويعد الأرخبيل أكبر موطن لغزال الإدمي بالمملكة، ويمثل محطة رئيسة لهجرة الطيور؛ مما يجعله أحد أبرز مواقع التنوع الطبيعي والتاريخي في المنطقة.

قد يهمّك أيضاً
الدلافين تدهش زوار جزر فرسان بقفزاتها

الدلافين تدهش زوار جزر فرسان بقفزاتها

جزر فرسان.. محمية طبيعية فريدة من نوعها

جزر فرسان.. محمية طبيعية فريدة من نوعها

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد