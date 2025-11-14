Icon

أخبار رئيسية
كود الطرق السعودي.. المسافة بين الاستراحات لا تتجاوز ساعة واحدة في القيادة

الجمعة ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
كود الطرق السعودي.. المسافة بين الاستراحات لا تتجاوز ساعة واحدة في القيادة
المواطن - واس

أوضحت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي يتضمن معايير محددة لإنشاء الاستراحات على الطرق السريعة، بما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق وتعزيز راحتهم وسلامتهم أثناء التنقل.

وبيّنت الهيئة، أن الكود ينظّم مختلف الجوانب المتعلقة بالاستراحات، بدءًا من اختيار مواقعها وتوزيعها مرورًا بتصميم المرافق والخدمات المقدّمة فيها.

ومن أبرز المعايير التي نص عليها الكود، أن المسافة بين الاستراحات لا تتجاوز ساعة واحدة في القيادة؛ لضمان توفر نقاط توقف آمنة ومريحة على امتداد الطرق.

تنظيم سعة مواقف المركبات

كما يشمل الكود تنظيم سعة مواقف المركبات وفق الطلب المتوقع على كل استراحة، ويفضّل أن تكون الاستراحات متقابلة على جانبي الطريق السريع لخدمة المستخدمين في الاتجاهين، مع التأكيد على ضرورة توفير خدمات أساسية متنوعة تراعي جودة المرافق، وتضم تسهيلات للمشاة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأفادت الهيئة، أنه يمكن إنشاء استراحة كبيرة في أحد الاتجاهين من الطريق، على أن تخدم المسارين عبر ممر علوي أو سفلي يتيح العبور الآمن للمركبات والمشاة.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على حرصها على تنظيم قطاع الطرق، بما يعزز تجربة المستخدمين وراحتهم وسلامتهم، تحقيقًا لمستهدفات برنامج قطاع الطرق الذي يرتكز على السلامة والجودة.

