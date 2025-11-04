Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

كوريا الشمالية ترسل 5000 جندي إضافي إلى روسيا

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
كوريا الشمالية ترسل 5000 جندي إضافي إلى روسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أرسلت كوريا الشمالية حوالي 5000 من جنودها إلى روسيا منذ سبتمبر الماضي للمشاركة في “إعادة بناء البنية التحتية”، على ما قال نائب في البرلمان الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء عقب إحاطة استخبارية.

وقال النائب لي سونغ كوين للصحافيين إن “حوالي 5000 جندي كوري شمالي انتشروا في روسيا على مراحل منذ سبتمبر، ومن المتوقع تعبئتهم لإعادة بناء البنية التحتية”.

قد يهمّك أيضاً
ترامب: أنهيت 60% من الحروب وسننهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا

ترامب: أنهيت 60% من الحروب وسننهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا

حرب الطائرات المسيرة تشتعل بين روسيا وأوكرانيا

حرب الطائرات المسيرة تشتعل بين روسيا وأوكرانيا

وأضاف: “لوحظت مؤشرات مستمرة لعمليات تدريب واختيار للأفراد لنشر قوات إضافية”.

قوات كورية شمالية في سوريا

وأشارت وكالة الاستخبارات أيضاً إلى أن حوالي 10 آلاف جندي كوري شمالي منتشرون حالياً بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية، وفق النائب.

وشاركت كوريا الشمالية بفعالية في المجهود الحربي الروسي من خلال توفير آلاف الجنود لصد القوات الأوكرانية التي تمركزت في جزء صغير من منطقة كورسك الحدودية الروسية بين أواخر 2024 وربيع 2025.

وبحسب المخابرات الكورية الجنوبية، قُتل نحو 600 جندي كوري شمالي وجُرح آلاف آخرون في هذه المعارك.

ويشير الخبراء إلى أن كوريا الشمالية تتلقى مساعدات مالية كبيرة وتكنولوجيا عسكرية ومساعدات في الغذاء والطاقة من موسكو. ويوفر ذلك مورداً قيّماً للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برامجها النووية والصاروخية.

وأعلنت سيول الثلاثاء أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ مدفعية عدة قبل ساعة من زيارة وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إلى الحدود بين الكوريتين الاثنين.

لكن بحسب لي سونغ كوين، تعتقد أجهزة المخابرات الكورية الجنوبية أن كيم جونغ أون منفتح على الحوار مع الولايات المتحدة و”سيسعى إلى إقامة اتصال عندما تكون الظروف مناسبة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب: أنهيت 60% من الحروب وسننهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا
العالم

ترامب: أنهيت 60% من الحروب وسننهي الحرب...

العالم