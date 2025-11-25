Icon

لقطات توثق أمطار الخير على الباحة

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
لقطات توثق أمطار الخير على الباحة
المواطن - فريق التحرير

شهِدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، مصحوبةً بعواصف رعدية، شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، ومحافظات بلجرشي وبني حسن والمندق وقلوة والمخواة، والمراكز التابعة لها، وعددًا من المتنزهات، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

