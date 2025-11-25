لقطات توثق أمطار الخير على الباحة

شهِدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، مصحوبةً بعواصف رعدية، شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، ومحافظات بلجرشي وبني حسن والمندق وقلوة والمخواة، والمراكز التابعة لها، وعددًا من المتنزهات، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.