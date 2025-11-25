لقطات توثق أمطار الخير على الباحة

وظائف شاغرة لدى طيران أديل الهلال يدك شباك الشرطة العراقي برباعية كورنيش جدة يحتضن مسيرة ترحيبية لنجوم بطولة العالم للراليات WRC الأمم المتحدة تطلق عملية لانتخاب أمين عام جديد لها وظائف شاغرة بـ شركة النهدي وظائف شاغرة في فروع شركة معادن محافظ الأحساء يزور “معسكر وِرث” ويطلع على البرامج التدريبية العملية والنظرية تركي بن محمد بن فهد يشكر القيادة بعد تحقيق جمعية بناء جائزة الملك خالد للتميز وزارة الداخلية تشارك في معرض الطيران العام 2025 النصر يستهدف حسم التأهل للدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2
شهِدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، مصحوبةً بعواصف رعدية، شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، ومحافظات بلجرشي وبني حسن والمندق وقلوة والمخواة، والمراكز التابعة لها، وعددًا من المتنزهات، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.