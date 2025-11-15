Icon

لقطات توثق الحالة المطرية على مكة المكرمة

السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٥ مساءً
لقطات توثق الحالة المطرية على مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

هطلت اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.
جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الشرقية.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق الرياض، جازان، الجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق ومنطقة تبوك.

 

