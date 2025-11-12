مؤتمر ومعرض التأمين العالمي Ingate يختتم أعماله بمشاركة دولية واسعة وحضور 9 آلاف زائر

اُختتمت اليوم, أعمال مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (ingate)، الذي نظمته هيئة التأمين بنسخته الأولى على مدى ثلاثة أيام، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري في الرياض، تحت شعار “خطوة للمستقبل”، وذلك بمشاركة أكثر من (150) جهة محلية ودولية، وما يزيد عن (100) متحدث دولي من خبراء وقادة صناعة التأمين حول العالم، وسط حضور بلغ نحو (9000) ألف زائر ومشارك من داخل المملكة وخارجها.

وشهد المؤتمر، تنظيم أكثر من (40) جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة تناولت مستقبل صناعة التأمين في ضوء التحول الرقمي والابتكار والاستدامة، إلى جانب مناقشة تطوير السياسات والأنظمة التنظيمية وتوسيع قاعدة الاستثمار في القطاع، كما أقيم المعرض المصاحب على مساحة (15) ألف متر مربع، ليقدّم تجربة معرفية وتفاعلية شاملة لزوار الحدث.

وجرى خلال المؤتمر توقيع أكثر من (22) اتفاقية تعاون وتفاهم مع عدد من الجهات المحلية والدولية، هدفت إلى تطوير منظومة التأمين، وتعزيز الابتكار الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات وحماية المستفيدين، والإعلان عن ترخيص عدد من شركات التأمين والوساطة, إضافة إلى إطلاق عدد من المشاريع الرقمية على هامش المؤتمر؛ منها منصة التكامل التأمينية (Reg-Tech Hub) لدعم التحول الرقمي، وتدشين بحيرة البيانات التأمينية لتحسين تبادل وتحليل المعلومات، وتنفيذ مشروع قياس النضج الرقمي لرفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.



وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي التميمي، أن المؤتمر حقّق أهدافه المرسومة بنجاح، حيث شكّل منصة دولية لتبادل الخبرات والمعارف بين القيادات والخبراء والمستثمرين في صناعة التأمين، وأسهم في تطوير المهارات وتعزيز القدرات المهنية للعاملين في القطاع، مضيفًا أن قطاع التأمين السعودي يسير بثقة نحو مرحلة جديدة من التطوّر والتمكين، مستفيدًا من الدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

بدوره، أشار المشرف العام على مؤتمر ومعرض التأمين العالمي أحمد بن سعيد الغامدي، إلى أن المؤتمر يرسخ موقع المملكة بصفتها مركزًا عالميًا رائدًا في صناعة التأمين، منوهًا بأن النسخة الأولى تمهد لإقامة النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض التأمين العالمي عام 2026، لتكون أكثر اتساعًا في المشاركة وأكثر عمقًا في الأثر.