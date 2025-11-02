Icon

مانشستر سيتي يتفوَّق على بورنموث في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٥ مساءً
مانشستر سيتي يتفوَّق على بورنموث في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي
المواطن - واس

تفوَّق فريق مانشسترسيتي على ضيفه بورنموث بنتيجة (3-1) في اللقاء الذي أقيم اليوم على ملعب “الاتحاد”، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل لمانشسترسيتي النجم النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقتين (17) و(33), واللاعب الإنجليزي أورايلي في الدقيقة (60)، فيما سجل هدف بورنموث الوحيد اللاعب الأمريكي تايلر آدامز في الدقيقة (25).

وبهذه النتيجة، صعد مانشسترسيتي للمركز الثاني بـ(19) نقطة، فيما تجمَّد رصيد بورنموث عند (18) نقطة في المركز الثالث.

