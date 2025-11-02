مانشستر سيتي يتفوَّق على بورنموث في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر مانشستر سيتي يتفوَّق على بورنموث في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي نيابة عن الملك سلمان وولي العهد.. وزير الثقافة يحضر افتتاح المتحف المصري الكبير وظائف شاغرة في شركة جسارة وظائف إدارية شاغرة لدى شركة النهدي وظائف شاغرة بـ شركة مطارات الدمام وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية الأمن والحماية تقيم محاضرة لمنسوبيها بإشراف إدارة التوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية
تفوَّق فريق مانشسترسيتي على ضيفه بورنموث بنتيجة (3-1) في اللقاء الذي أقيم اليوم على ملعب “الاتحاد”، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل لمانشسترسيتي النجم النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقتين (17) و(33), واللاعب الإنجليزي أورايلي في الدقيقة (60)، فيما سجل هدف بورنموث الوحيد اللاعب الأمريكي تايلر آدامز في الدقيقة (25).
وبهذه النتيجة، صعد مانشسترسيتي للمركز الثاني بـ(19) نقطة، فيما تجمَّد رصيد بورنموث عند (18) نقطة في المركز الثالث.