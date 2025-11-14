ما أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا؟

صُنِّفت قاعة مرايا في وادي عِشار بمحافظة العُلا أكبر مبنى في العالم مغطّى بالمرايا حتى الآن، بعد أن غُطيت بـ(9740 مترًا مربعًا) من الألواح العاكسة، وسُجِّلت رسميًا في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية بتاريخ 26 ديسمبر 2019م.

أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا

وتتميّز القاعة بتصميمها المكعّب الذي تعكس جدرانه الخارجية المرايا جمال البيئة الطبيعية للعُلا وثراءها الثقافي، لتكون أيقونة معمارية عالمية وأحد المراكز الرئيسة ضمن مشروع “رحلة عبر الزمن”.

يتسع مسرحها الداخلي لأكثر من 500 مقعد، وجهّزت بأحدث النظم الصوتية والفنية، وحصدت قاعة مرايا العديد من الجوائز العالمية، منها جائزة Architizer A+ (لفئة العمارة والزجاج) لعام 2020، وجائزة الشعبية (Popular Choice) Architizer A+ Awards – Architecture + Glass (Popular Choice Award)، كما فازت “مرايا” بجائزة AIA Middle East Design Awards – Merit Award لعام 2020 من معهد العمارة الأمريكي، إلى جانب جوائز MICE العالمية (World MICE Awards) لعامي 2022 و 2024، وجائزة “الرمز المعماري الأكثر ابتكارًا للترفيه” عام 2024 (Global Economics – Most Innovative Landmark for Entertainment)..