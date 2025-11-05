Icon

مبيعات مزاد نادي الصقور تتجاوز حاجز الـ5 ملايين ريال في الليلة الـ20

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تجاوزت مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي 2025، الذي ينظمه النادي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، ويتزامن مع موسم الطرح السنوي في المملكة الممتد من الأول من أكتوبر حتى 30 نوفمبر الحالي، حاجز خمسة ملايين ريال، بعد بيع صقرين في الليلة العشرين بمبلغ (503) آلاف ريال.

وكانت البداية مع شاهين فرخ طرح (دوقة) جنوب الليث، للطاروحين عبدالمحسن وبدر الشهابي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ (50) ألف ريال، قبل أن يُباع بمبلغ (202) ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح (الحماد) في طريف، للطاروحين خالد نواف الحازمي وسالم عبدالرحمن الحازمي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ (150) ألف ريال، قبل أن يُباع بمبلغ (301) ألف ريال.

ويقتصر مزاد نادي الصقور السعودي على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر، مع الالتزام بعدم إقامة مزاد للشاهين القرناس والصقر الحر حفاظًا على استدامتهما.

ويقدم النادي حزمة من التسهيلات للصقارين، تشمل خدمات النقل والسكن وتوثيق البيع، إلى جانب بث المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، دعمًا لهذه الهواية الأصيلة وتنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا.

ويُعد المزاد وجهة رئيسة لصقور الطرح المحلي، يرسخ الهوية الثقافية للمملكة، وينقل خبرات الصقارة إلى الأجيال الجديدة، ويحقق رافدًا اقتصاديًا لمئات الطواريح المشاركين فيه.

