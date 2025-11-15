متحدث الأرصاد: جدة والقضيمة سجلتا أعلى كمية هطول أمطار أمس

أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن بلدة القضيمة في رابغ سجلت أمس أعلى كمية هطول مطري بلغت 58 ملم، تلتها جدة في محطة ملعب الجوهرة بـ 57 ملم.

وأضاف القحطاني، عبر حسابه في منصة إكس: “أن ثُول سجلت 51 ملم، فيما تراوحت كميات الأمطار في بقية مناطق المملكة بين خفيفة إلى متوسطة وغزيرة”.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الشرقية.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق الرياض، جازان، الجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق ومنطقة تبوك.