مدني الرياض يكثف جولات السلامة في المباني العالية

كثّفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض جهودها الميدانية للإشراف الوقائي على المباني العالية؛ للتأكد من استمرار توفر متطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحرائق، ومتابعة الإجراءات الوقائية المعتمدة لضمان بيئة آمنة للسكان والعاملين فيها.

وتضمنت الجولات تنفيذ زيارات ميدانية للتأكد من كفاءة أنظمة السلامة والإطفاء في المباني، وعدم وجود أي معوقات في مخارج الطوارئ، إلى جانب تنفيذ تجارب عملية بمشاركة فرق الإطفاء للتأكد من جاهزية الأنظمة، وتدريب مختصي السلامة في الأبراج، وإجراء كشوفات وقائية على المنشآت التجارية متعددة الأنشطة داخل هذه المباني.