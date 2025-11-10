Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مدني الرياض يكثف جولات السلامة في المباني العالية

الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٧ صباحاً
مدني الرياض يكثف جولات السلامة في المباني العالية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

كثّفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض جهودها الميدانية للإشراف الوقائي على المباني العالية؛ للتأكد من استمرار توفر متطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحرائق، ومتابعة الإجراءات الوقائية المعتمدة لضمان بيئة آمنة للسكان والعاملين فيها.

وتضمنت الجولات تنفيذ زيارات ميدانية للتأكد من كفاءة أنظمة السلامة والإطفاء في المباني، وعدم وجود أي معوقات في مخارج الطوارئ، إلى جانب تنفيذ تجارب عملية بمشاركة فرق الإطفاء للتأكد من جاهزية الأنظمة، وتدريب مختصي السلامة في الأبراج، وإجراء كشوفات وقائية على المنشآت التجارية متعددة الأنشطة داخل هذه المباني.

قد يهمّك أيضاً
80 متحدثًا بمؤتمر “MESTRO 2025” يناقشون مستقبل الذكاء الاصطناعي في علاج السرطان بالرياض

80 متحدثًا بمؤتمر “MESTRO 2025” يناقشون مستقبل الذكاء الاصطناعي في علاج السرطان...

إغلاق محلين مخالفين ومصادرة رتب وشعارات عسكرية بالرياض 

إغلاق محلين مخالفين ومصادرة رتب وشعارات عسكرية بالرياض 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

منصة التوازن العقاري تعلن أهلية المستحقين لشراء أراض سكنية في الرياض غدًا
أخبار رئيسية

منصة التوازن العقاري تعلن أهلية المستحقين لشراء...

أخبار رئيسية
الإخلاء الطبي ينقل مواطنة بحالة حرجة من القاهرة لتلقي العلاج بالمملكة
السعودية اليوم

الإخلاء الطبي ينقل مواطنة بحالة حرجة من...

السعودية اليوم
80 متحدثًا بمؤتمر “MESTRO 2025” يناقشون مستقبل الذكاء الاصطناعي في علاج السرطان بالرياض
حصاد اليوم

80 متحدثًا بمؤتمر “MESTRO 2025” يناقشون مستقبل...

حصاد اليوم
إغلاق محلين مخالفين ومصادرة رتب وشعارات عسكرية بالرياض 
السعودية اليوم

إغلاق محلين مخالفين ومصادرة رتب وشعارات عسكرية...

السعودية اليوم