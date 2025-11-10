مدني الرياض يكثف جولات السلامة في المباني العالية

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
كثّفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض جهودها الميدانية للإشراف الوقائي على المباني العالية؛ للتأكد من استمرار توفر متطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحرائق، ومتابعة الإجراءات الوقائية المعتمدة لضمان بيئة آمنة للسكان والعاملين فيها.
وتضمنت الجولات تنفيذ زيارات ميدانية للتأكد من كفاءة أنظمة السلامة والإطفاء في المباني، وعدم وجود أي معوقات في مخارج الطوارئ، إلى جانب تنفيذ تجارب عملية بمشاركة فرق الإطفاء للتأكد من جاهزية الأنظمة، وتدريب مختصي السلامة في الأبراج، وإجراء كشوفات وقائية على المنشآت التجارية متعددة الأنشطة داخل هذه المباني.