مصرع 12 شخصًا جراء تفجير انتحاري في باكستان

لقي 12 شخصًا مصرعهم وأصيب 20 آخرون اليوم في تفجير انتحاري وسط العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وأوضح الأمن الباكستاني، أن انتحاريًا كان يستقيل دراجة نارية ملغمة استهدف مدخل مجمع المحاكم في إسلام آباد؛ مما أدى إلى مقتل (12) شخصًا وإصابة (20) آخرين إضافة إلى تضرر عدد من الممتلكات.
وأشار إلى أنه تم تطويق الموقع لجمع الأدلة، ونقل الضحايا إلى المستشفى، فيما لم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.