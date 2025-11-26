Icon

مصرع 5 أشخاص بانفجار مستودع شمال غربي سوريا

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٥ مساءً
مصرع 5 أشخاص بانفجار مستودع شمال غربي سوريا
المواطن - فريق التحرير

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم إثر انفجار في مستودع للسلاح في إدلب شمال غربي سوريا.

وأوضحت قيادة الأمن الداخلي بإدلب في بيان، أن انفجارًا ضخمًا وقع في الجهة الشمالية من بلدة كفر تخاريم في مستودع يضم صواريخ وذخيرة؛ نتيجة عمل إحدى الورش بالقرب من المكان، مشيرًا إلى أن الانفجار أسفر عن مصرع خمسة عمال وإصابة تسعة آخرين.

وعملت فرق الهندسة على تأمين الموقع والتعامل مع مخلفات الانفجار.

