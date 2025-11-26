ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية مصرع 5 أشخاص بانفجار مستودع شمال غربي سوريا سلمان للإغاثة يوزّع 882 سلة غذائية و882 كرتون تمر في لبنان خدمة حفظ الأمتعة بالمجان في المسجد الحرام على مدار الساعة الغذاء والدواء: علامة حلال موحّدة مدخل لاقتصاد عالمي أكثر اتساعًا ونموًا عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الإسباني تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار تعزز جودة البيانات وتحفظ حقوق الملاك صقور المحترفين تتنافس على جوائز كأس نادي الصقور السعودي 2025 في رابع أيامه الشؤون الإسلامية: 29 ألف مستفيد من برنامج “تحصين وأمان” بمكة المكرمة هيئة فنون الطهي تطلق مهرجان “الوليمة” للاحتفاء بتراث المذاق السعودي الأصيل
لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم إثر انفجار في مستودع للسلاح في إدلب شمال غربي سوريا.
وأوضحت قيادة الأمن الداخلي بإدلب في بيان، أن انفجارًا ضخمًا وقع في الجهة الشمالية من بلدة كفر تخاريم في مستودع يضم صواريخ وذخيرة؛ نتيجة عمل إحدى الورش بالقرب من المكان، مشيرًا إلى أن الانفجار أسفر عن مصرع خمسة عمال وإصابة تسعة آخرين.
وعملت فرق الهندسة على تأمين الموقع والتعامل مع مخلفات الانفجار.
مشاهد من مكان الانفجار الذي وقع في مستودع ذخيرة شمال بلدة كفرتخاريم بريف إدلب. pic.twitter.com/Gb0BCK59Xm
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) November 26, 2025